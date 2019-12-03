Нормандский саммит: Документ по итогам не будет содержать юробязательств для Украины

Документ, который подпишут участники«Нормандского саммита, не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов, передает «РБК-Украина».

Коммюнике саммита – лишь политический документ, а его содержание станет результатом этих переговоров. «Первое, что мы должны помнить, что коммюнике является политическим документом. Не будет идти речи о каких либо юридических обязательствах, которые возьмет на себя украинское государство в лице президента. Пока коммюнике является очень дипломатичным. Я вам скажу, что этот документ не содержит каких-то супер прорывных идей, но все будет зависеть от результатов переговоров», – заявил Кулеба.

Он также подтвердил, что по результатам Нормандской встречи», подготовленный в МИД проект документа может быть дополнен новыми пунктами. «Безусловно. Ведь это такой документ, который готовится заранее. Это "мясо", которое потом еще можно дополнительно усовершенствовать и дополнить теми вещами, о которых удастся договориться», – добавил он.