В «ДНР»: Один погибший и семеро пострадавших на пожарах

Произошедшие на прошлой неделе пожары на неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области привели к гибели одного человека, еще семеро пострадали. Об этом сегодня, 3 декабря, со ссылкой на «МЧС ДНР», пишут местные интернет-ресурсы.

«За прошедшую неделю в республике подразделениями МЧС было ликвидировано 137 пожаров. Стоит отметить, что 64 из них – это горение сухой растительности. В результате пожаров погиб один человек и семь человек пострадали», – говорится в сообщении.

За этот период в ходе тушения возгораний спасены в общей сложности четыре человека в неподконтрольных Енакиево, Кировском (после переименования – Крестовка) и поселке Новый Свет Старобешевского района