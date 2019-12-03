10 вещей и 10 шагов: В Верховной Раде открыли фотовыставку о проблемах жителей Донбасса (Фото)

Сегодня, 3 декабря, в кулуарах Верховной Рады Украины открылась фотовыставка «Дорожная карта гуманитарных вопросов: 10 вещей, которые вы должны знать и 10 шагов, которые нужно предпринять для улучшения жизни 5,2 млн украинцев на Донбассе». Об этом сообщает пресс-служба Комитета ВРУ по правам человека на своей странице в Facebook.

Фотовыставка открыта в рамках проведения Недели прав человека и посвящена проблемам, с которыми сталкиваются сотни тысяч людей, живущих вдоль линии соприкосновения на Донбассе, и страдающих от вооруженного конфликта. «Ее цель: осветить гуманитарные последствия конфликта на востоке Украины и привлечь чиновников продолжить поиск путей решения этих проблем совместно с международными организациями и общественностью, а также активизировать усилия для обеспечения насущных потребностей пострадавших и по поиску долгосрочных решений достойной жизни украинцев», – говорится в сообщении.

По словам главы Комитета Дмитрия Лубинца, задача государства сегодня – сплотить вокруг себя все организации, которые стремятся сделать Донецкую и Луганскую области пригодными для полноценной безопасной жизни. «Комитет по правам человека настроен на интенсивную работу по созданию каркаса системы переходного правосудия на Донбассе, которая будет включать в себя мощную гуманитарную составляющую. Важно, чтобы к этой работе были привлечены правозащитники, общественный сектор и наши международные партнеры», – заявил он на открытии.

Фото: пресс-служба Комитета ВРУ по правам человека

Организаторами выставки являются Норвежский совет по делам беженцев и чешский негосударственная гуманитарная организация «Человек в беде».

Выставка будет проходить до 20 декабря.