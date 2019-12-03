Среднее повышение – 30,90 грн: Как пересчитали пенсии на Луганщине

В Луганской области с 1 декабря был проведен перерасчет пенсии 299,2 тыс. пенсионерам. Средний размер пенсий после перерасчета составил 3 529,25 грн, а среднее их повышение – 30,90 грн. Об этом сегодня, 3 декабря, на брифинге для СМИ в Луганской облгосадминистрации сообщила начальник главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Луганской области Ольга Шарунова, передает пресс-служба ведомства.

Она напомнила, что основанием для повышения пенсий является изменение прожиточного минимума. Так, с 1 декабря прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 2 102 гривны, а для лиц, утративших трудоспособность, – 1 638 гривен.

Органами ПФУ Луганской области перерасчет пенсионных выплат проводился в автоматизированном режиме и не нуждался в дополнительном обращения пенсионеров в органы ПФУ.

Минимальный размер пенсии увеличится в декабре с 1 564 до 1 638 грн, то есть на 74 грн.

Для шахтеров, получающих пенсию в соответствии с Законом Украины «О повышении престижности шахтерского труда», размер пенсии увеличился с 4 692 грн до 4 914 грн, то есть на 222 грн.

Как сообщает пресс-служба ЛугОГА, спикер напомнила, что право на минимальную пенсию имеют граждане при наличии полного страхового стажа. То есть, у мужчин – 25 лет, у женщин 20 лет страхового стажа, если пенсия назначена до 1 октября 2011 года; у мужчин – 35 лет, у женщин – 30 лет страхового стажа, если пенсия назначена после 1 октября 2011 года.

Также с 1 декабря 2019 года увеличивается размер максимальной пенсии до 16 380 грн (10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность) и повысится размер надбавки, назначенной в соответствии с Законом Украины «О донорстве крови и ее компонентов», в размере 10% от утвержденного законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц – до 202,70 грн (2027 грн х 10%).

Шарунова уточнила, что пенсионеры, которые имеют право на повышение пенсии, в новом размере получат ее уже в декабре.