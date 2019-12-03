Кэша для пенсионеров в ОРДЛО не будет, – нардеп «Слуги народа»

Законопроект партии «Слуга народа» по выплатам пенсий лицам, проживающим на временно неподконтрольных украинской власти территориях, не предусматривает выплаты через банки, которые не сотрудничают с украинской банковской системой. Об этом сегодня, 3 декабря, заявила председатель комитета ВР по вопросам соцполитики Галина Третьякова во время брифинга по законопроекту 2083-д*, сообщает «Украинская правда» .

«... (Законопроект, – ред.) доработан, и он курирует именно реализацию права людей на пенсию. Тех, кто является внутренне перемещенными лицами, а также тех, кто находится на временно неподконтрольных территориях » , – сказала Третьякова.

« Наши оппоненты говорят, что мы предаем национальные интересы, когда возобновляем людей в правах на получение пенсии, или упрощаем процедуру идентификации. Хочу сказать, что этот законопроект не проработан для того, чтобы выплачивать деньги в кэше на неподконтрольной территории, в банках, которые не сотрудничают с украинской банковской системой » , – уточнила нардеп «Слуги народа».

« Этот законопроект направлен, в первую очередь, чтобы мы восстановили людей, проживающих на неподконтрольной территории, но работавших на территории Украины и являющихся гражданами Украины, в правах на ту пенсию, которую мы выплачиваем своим гражданам » , – добавила Третьякова.

Она также рассказала, что предыдущая власть сделала жестче систему идентификации людей, которые приезжают через пункты пропуска за пенсией. Она указала, что в течение полугода 2019 года на КПВВ умерли 34 пенсионера.

По словам главы комитета, законопроект втрое увеличивает срок идентификации пенсионера.

Также законопроект позволяет Пенсионному фонду Украины возобновлять пенсию без бумажного пенсионного дела, которое сейчас находится на неподконтрольной украинской власти территории, из-за чего Пенсионный фонд Украины до сих пор общается с Россией и предоставляет ей персонифицированные данные. « Этот законопроект предусматривает определение размера пенсии независимо от того, где находится бумажный носитель » , – отметила Третьякова.

* Прим – В ноябре в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2083-д, призванный урегулировать вопрос выплаты пенсий лицам, проживающим на временно неподконтрольных украинской власти территориях.