Из-за обстрела потеряла мужа и нерожденного ребенка: Переселенка добилась компенсации за моральный ущерб

В 2014 году в один момент артобстрел полностью изменил смысл жизни жительницы временно неподконтрольного украинской власти Дебальцево (Донецкая обл.). Женщина потеряла любимого мужа, нерожденного ребенка, здоровье. Адвокат сражался за ее права – женщина хотела получить законную компенсацию за причиненный моральный ущерб. Об этом рассказали в пресс-службе благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»).

«"Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью", – статья 3 Конституции Украины. Так ли это? В жизни почему-то эта норма Основного Закона часто носит сугубо показательный характер – представители государственной власти часто не обращают на нее внимание. В следующей истории со стороны государства отсутствовали любые попытки защитить права человека, пострадавшего в результате конфликта», – говорится в сообщении.

Так, к юристам Харьковского офиса Фонда обратилась бывшая жительница временно неподконтрольного украинской власти Дебальцево – внутренне перемещенное лицо. Осенью 2014 года во время артобстрела ее родного города на глазах женщины был убит ее муж. Она сама получила многочисленные ранения – травмированы левая половина грудной клетки, левое бедро, кишечник, позвоночник, локтевой сустав левой руки. Также в результате полученных ранений была прервана беременность. «Так в один момент красивая молодая женщина, которая готовилась стать мамой, потеряла все: любимого мужа, нерожденного ребенка, здоровье. Она осталась одинокой и получила инвалидность III группы. Команда специалистов нашей юридической команды, заключив соглашение с пострадавшей, начала нелегкую работу по защите прав и законных интересов женщины в суде. Колоссальную, очень кропотливую работу, связанную со сбором необходимых доказательств и подготовкой иска, осуществила адвокат Елена Приходько», – рассказали правозащитники.

По информации правозащитников, полтора года в Константиновском горрайонном суде Донецкой области, где рассматривалось дело женщины, представители КМУ, прокуратуры, СБУ «делали все возможное, чтобы не допустить получения пострадавшей компенсации причиненного ей морального вреда». Однако адвокат Сергей Шкрамада убедил суд в законности требований женщины и необходимости выплаты ей компенсации. Закон и суд были на стороне клиентки – ей было начислено к выплате 620 тыс. грн компенсации.

«Но борьба за права конкретного человека на этом не закончилась. Представителем КМУ была подана апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции. 27 ноября в жестком противостоянии с теми же государственными органами – КМУ, прокуратурой, СБУ в Донецком апелляционном суде, адвокатом БФ "Право на защиту" была получена еще одна и уже окончательная победа. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу», – резюмировали в Фонде.