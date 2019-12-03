Били и снимали на камеру: На Донетчине четверо подростков жестоко избили двух мужчин

На Донетчине суд избрал меру пресечения четверым подросткам, которые подозреваются в жестоком избиении двух мужчин. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, подростки, которые подозреваются в совершении уголовного преступления, по ч. 4 ст. 296 (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью и исключительным цинизмом) УК Украины, находятся под домашним арестом.

По данным следствия, вечером 30 ноября этого года, находясь в нетрезвом состоянии, четверо жителей Белицкого возрастом 14 – 15 лет, вошли через незапертую дверь в одну из квартир, и увидев в комнате двух мужчин, трое из нападавших стали избивать их руками, ногами, сковородой и металлическим ковшом по голове и всему телу.

«В перерывах между избиением негодяи обливали своих жертв холодной водой, после чего снова били, а четвертый сообщник снимал процесс на камеру мобильного телефона», – сообщили в прокуратуре.

Сейчас подросткам сообщено о подозрении. Продолжается досудебное расследование.