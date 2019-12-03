По программе для ветеранов АТО и переселенцев обеспечены жильем около 950 семей, – Зеленский

В Украине по государственной программе для ветеранов АТО и переселенцев смогли обеспечить жильем около 950 семей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам, опубликованном 2 ноября на его странице в Facebook.

«Мы запустили программу покупки жилья для ветеранов АТО. Мы выделили сейчас 200 млн грн на покупку этих квартир, будем искать еще средства. В прошлом месяце на эту программу было выделено 300 млн грн и действительно мы смогли обеспечить жильем на сегодня около 950 семей. Это очень хорошо», – сказал он.

Глава государства уточнил, что эта программа не только для ветеранов АТО, но и для переселенцев.

Напомним, изменениями в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» увеличен на 300 млн грн объем финансирования по программе «Доступное жилье» и предусмотрено дополнительно 200 млн грн на финансирование новой бюджетной программы, направляемой на предоставление долгосрочных ипотечных кредитов на приобретение жилья ВПЛ, участникам АТО и/или ООС.

Как сообщалось ранее, в МинВВОТ подчитали, что сейчас в Украине в квартирах нуждаются свыше 400 семей переселенцев и участников АТО/ООС, для этого нужно построить и приобрести около 13 млн 700 тыс. кв. м жилья.