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Нормандский саммит: Трамп сделал заявление

03.12.19 19:59

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает очень важной предстоящую встречу «Нормандской четверки». Об этом он заявил на встрече со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном на полях саммита НАТО в Великобритании, сообщает «Сегодня.ua».

«Будущие встречи России и Украины (в "нормандском формате") очень важны. Есть вероятность, что будет достигнут солидный прогресс», – сказал Трамп.

Напомним, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что документ, который подпишут участники «Нормандского саммита», не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.

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