Нормандский саммит: Трамп сделал заявление

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает очень важной предстоящую встречу «Нормандской четверки » . Об этом он заявил на встрече со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном на полях саммита НАТО в Великобритании, сообщает «Сегодня.ua» .

«Будущие встречи России и Украины (в "нормандском формате") очень важны. Есть вероятность, что будет достигнут солидный прогресс » , – сказал Трамп.