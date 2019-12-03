Нормандский саммит: Трамп сделал заявление

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает очень важной предстоящую встречу «Нормандской четверки». Об этом он заявил на встрече со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном на полях саммита НАТО в Великобритании, сообщает «Сегодня.ua».
«Будущие встречи России и Украины (в "нормандском формате") очень важны. Есть вероятность, что будет достигнут солидный прогресс», – сказал Трамп.
Напомним, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что документ, который подпишут участники «Нормандского саммита», не будет содержать никаких юридических обязательств для Украины.