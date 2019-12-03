В Луганской области часть дорог замело снегом (Видео)

Сегодня, 3 декабря, на Донбассе непогода, в частности замело Луганскую область. Из-за гололеда патрульные перекрыли дорогу на наиболее опасных участках, там уже произошел ряд дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Некоторым жителям приходилось добираться на работу пешком.

Штормовое предупреждение в Луганской области чрезвычайники объявили за 12 часов до начала снегопада. Впрочем, от транспортного коллапса область это не спасло. Утром жители поняли, что попасть на работу не смогут. «Скользко очень. Транспорт ходит плохо. На работу сегодня уехать не смогла», – сказала жительница Лисичанска Ольга.

«С утра обстановка тоже не очень, если хотите на работу быстро, то опоздаете в любом случае», – добавляет жительница Лисичанска Наталья.

По словам жителей, утром Лисичанск был как в блокаде. Въезды в город перекрыла полиция.

А в Северодонецке чиновники сообщили, что коммунальщики вышли бороться с последствиями непогоды еще ночью. Однако, по словам горожан, на дорогах и тротуарах все равно опасно. «Мы из Северодонецка. В Северодонецке плохо. Ни техники нет на дорогах, не посыпано, не полито ничем. Скользко, вон пока ехали – три аварии», – рассказал житель Северодонецка Виталий.

«Пока сами не проделают дорожку жители, никто не посыпает нам», – сказала пенсионерка.

«Очень скользко, вообще с бугра шли пешком очень скользко», – добавила женщина с двумя детьми.

Как рассказали рабочие, убирать снег вышли все работники коммунального предприятия. Однако рук все равно не хватает, поэтому и не успевают. «У нас вот это переходы сейчас самое главное. Там же скользко на дороге, значит надо посыпать, чтобы пешеходы по дороге не падали по льду», – объяснил уборщик Олег.

На междугородных дорогах водители оказались в ловушке гололеда. «Подняться не можем с утра часа два уже. Проехали две машины с песком и ни одна, ни вторая не сыпанула ни грамма», – сказал водитель Виталий.

Уже к обеду снег начал таять, на маршруты вышел общественный транспорт. Но на дорогах все равно – каток. Это вызвало ряд дорожных происшествий. «По состоянию на 13 часов в Лисичанске 5 ДТП без пострадавших. По городам Северодонецк, Рубежное – 14 ДТП. Все без пострадавших. По Луганской области ситуация стабильная. Около 50 единиц техники работают на дорогах государственного значения», – сообщил начальник отдела безопасности дорожного движения управления Патрульной полиции в Луганской области Александр Куцкир.

Однако в полиции призывают водителей и пешеходов быть осторожными и без необходимости не выходить на улицу.

Источник: ТК «Донбасс»