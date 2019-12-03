Интервал движения – несколько часов: Жители Мариуполя жалуются на транспортные проблемы (Видео)

В Мариуполе из Левобережного в Приморский и Кальмиусский районы курсируют только 2 автобуса с интервалом в несколько часов. Горожане жалуются, что приходится ехать с пересадками, а это обходится ежедневно, как минимум, в 32 грн.

По словам местной жительницы Елены Чумак, она ежедневно едет из Приморского района в Левобережный. График движения маршрута № 157 неудобный, а в выходные машин вообще нет. «К 8:00 утра на работу, я выезжаю в 6:50. Дорога занимает полчаса. Приезжаю очень рано. Не всегда соответствует график его движения данным электронного табло», – говорит Елена.

Другие мариупольцы таким сообщением также возмущены. Горожане, чтобы не опоздать на работу, едут с пересадкой.

Кроме того, жители жалуются на график движения маршрута 24Т. По их словам, утром автобусы переполнены и часто даже не останавливаются. «Вечером, соответственно, то же самое происходит, когда люди едут с работы. Я работаю в Приморском районе, еду с пересадкой», – делится горожанка Анастасия.

Транспортники заверили, что проблему уже решают. По маршруту № 157 обещают пустить новые коммунальные автобусы на 100 мест.

«Уже в окончательной стадии находится формирование и утверждение нового маршрута, который будет связывать микрорайон "Черёмушки" с Приморским районом, с Центральным и Левобережным. В декабре этот маршрут будет запущен», – пообещал директор Департамента транспорта и связи Мариупольского горсовета Василий Клат.

В профильном департаменте добавили, что другие направления также усилят, когда в Мариуполь прибудут новые троллейбусы с автономным ходом. Деньги на них предоставили, в частности, международные партнеры.

Источник: ТК «Сигма»