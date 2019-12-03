Один из экс-замов главы Луганщины возглавил Волынскую область

Председателем Волынской облгосадминистрации назначили луганчанина Юрия Погуляйко, который ранее занимал должность первого заместителя председателя Луганской областной государственной администрации. Представил его на новой должности первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов во время официальной встречи с участием руководителей органов власти и местного самоуправления сегодня, 3 декабря.

При этом местные СМИ сообщают, что Волынь с недоверием и без энтузиазма встретила новость о вероятном назначении чиновника из Луганщины. Народный депутат Игорь Гузь даже обратился к президенту Владимиру Зеленскому по поводу этого назначения. Он отметил, что не может быть руководителем области человек, который работал и жил в другом регионе.

Источник: Волинські новини