Заявки поступали посекундно: Ситуация с программой ипотеки под 3% для переселенцев и участников АТО/ООС

Сегодня, 3 декабря, при Государственном фонде содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье/Держмолодьжитло) в рамках прозрачности работы программы ипотеки под 3% для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и участников АТО/ООС создана комиссия по контролю за формированием очередности участия в программе. В комиссию вошли представители Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ), Минрегиона и общественного совета при Госмолодежьжилье. Об этом сообщил глава Всеукраинской ассоциации переселенцев, советник главы МинВВОТ Руслан Калинин на своей странице в Facebook.

Также он коротко рассказал о ситуации на данный момент:

общее количество заявок по всей Украине, поступивших в первый день, – более 3 тыс.;

только киевское и киевское областное отделение за сегодня приняли 380 заявок, которые люди принесли лично. И еще больше 2 тыс. были отправлены в электронном виде;

сейчас заявки, которые поступили из трех источников (личная подача документов в региональное отделение, отправка по электронной почте, заполнение онлайн-формы), объединяются в единый реестр;

на каждой заявке зафиксировано ее поступление посекундно;

если время нескольких заявок совпадает, то очередность определяется по «алфавитному принципу»;

по тем заявкам, в которых заявители забыли указать к какой категории они относятся (АТО или ВПЛ), принято решение уточнить категорию по телефону;

пытаясь перестраховаться, кандидаты на участие в программе отправляли одну заявку несколько раз. Было принято решение выбрать заявку, время которой было более ранним;

завтра Госмолодежьжилье вывесит объединенный реестр очередности.

Калинин уточнил, что комиссия будет продолжать наблюдение в течение всех трех дней принятия заявок.

Работники Госмолодежьжилье в настоящий момент обрабатывают заявки.

Как сообщалось ранее, программа ипотеки под 3% для ВПЛ и участников АТО/ООС вызвала большой ажиотаж.

Напомним, 27 ноября Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления государственного льготного кредита на приобретение жилья ВПЛ и участниками АТО/ООС. Сегодня, 3 декабря, начался прием заявлений от переселенцев и участников АТО/ООС для получение льготного кредита на покупку жилья.