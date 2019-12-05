За 3 месяца – 7 взяток: На Донетчине полицейскому грозит до 10 лет тюрьмы

В Донецкой области полицейскому, который требовал и получал неправомерную выгоду, грозит до 10 лет за решеткой. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, досудебным расследованием установлено, что в период с мая по июль 2019 года 34-летний инспектор патрульной полиции Волновахского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области, находясь на стационарном посту полиции, расположенном на автодороге «Славянск-Донецк-Мариуполь», требовал и получал от граждан неправомерную выгоду в размерах 2 300 грн и 2 200 российских рублей за непривлечение к ответственности за совершение административных правонарушений. При этом в отношении него в Краматорском городском суде с 2018 года рассматривается обвинительный акт за аналогичное преступление.

«За 3 месяца преступной деятельности полицейского задокументировано 7 эпизодов взяточничества», – говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, направлен в суд обвинительный акт по ч. 3 ст. 368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды, совершенное повторно и соединенное с вымогательством) УК Украины.

В настоящее время досудебное расследование завершено, дальнейшую судьбу обвиняемого решит суд.

В прокуратуре уточнили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.