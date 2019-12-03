Пять сценариев реинтеграции Донбасса утверждены в Офисе Зеленского

Возможные сценарии реинтеграции временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей сегодня, 3 декабря, обсудили на координационном совещании в рамках подготовки к встрече в Нормандском формате при участии президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

Владимир Зеленский четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы неподконтрольных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами. Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть временно неподконтрольные территории и прекратить военные действия.

На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно неподконтрольных территорий Донбасса. В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей глава Украинского государства дал поручение Главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил.

Решено, что перед встречей в Нормандской формате состоится заседание СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского.