Верификация пенсий: Рада одобрила закон с предложениями президента

Верховная рада Украины одобрила закон о верификации пенсий и других государственных выплат с предложениями президента Владимира Зеленского. Документ поддержали 248 нардепов, передает «РБК-Украина».

Согласно предложениям главы государства, в абзаце первом подпункта 11 и в абзаце первом подпункта 12 пункта 2 раздела «Заключительные и переходные положения» закона «О верификации и мониторинге государственных выплат» слова «абзац второй» заменяются словами «абзац третий». Эта техническая правка в законе была необходима для того, чтобы сохранить предоставление Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции непосредственного автоматизированного доступа к госреестру вещных прав на недвижимое имущество и Единому госреестру юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований соответственно.