Ипотека под 3%: Как переселенцы подавали заявки в Мариуполе (Видео)

Сегодня, 3 декабря, в Мариуполе, как и по всей Украине, переселенцы подавали заявки на участие в программе ипотеки под 3% для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и участников АТО/ООС.

Переселенка Ирина переехала в Мариуполь более 3 лет назад. Сейчас снимает квартиру. Женщина говорит, что без своего жилья плохо. Поэтому, как узнала о программе льготных кредитов на жилье, сразу пошла подавать заявку. «Программа замечательная. Я надеюсь, что все-таки получится получить жилье. Я очень этого хочу и в этом нуждаюсь. Для меня нужно минимум документов, потому что я проживаю одна с ребенком. Не имею в собственности жилья на неподконтрольной территории», – поделилась она.

Переселенец Александр пришел на прием одним из первых. Мужчина переехал из временно неподконтрольного украинской власти Донецка вместе с семьей. По его словам, такие кредиты переселенцам сейчас можно получить только в одном банке. Но в региональном управлении более выгодные условия. «Первоначальный взнос достаточно невысок – 6% от стоимости жилья. И супер льготная ставка кредита. 3% годовых – это фантастика. Разница между 3 и 18,5 – это то, на что будет жить моя семья», – сказал он.

Перечень необходимых документов для участия в программе небольшой: паспорт, идентификационный код и справка ВПЛ, или участника АТО или ООС. Жилье заявитель может найти сам, но при одном условии – выбранному дому должно быть не более 25 лет. «Мы собираем заявку от наших желающих, от "атошников" и переселенцев, определяемся с потребностью средств, заказываем эти средства, и по распределению нам попадает эта сумма средств. На "атошников" 100 миллионов на всю Украину выделено. И на переселенцев тоже выделено 100 миллионов», – сообщил директор Донецкого регионального управления Госмолодежьжилья Николай Заец.

Однако заявки принимают только в течение трех дней. То есть до 5 декабря включительно. Если в ведомстве не успеют освоить средства, то они вернутся в государственный бюджет.

Как сообщалось ранее, программа ипотеки под 3% для ВПЛ и участников АТО/ООС вызвала большой ажиотаж. На каждой заявке зафиксировано ее поступление посекундно.

Напомним, 27 ноября Кабинет министров Украины утвердил порядок предоставления государственного льготного кредита на приобретение жилья ВПЛ и участниками АТО/ООС. Сегодня, 3 декабря, начался прием заявлений от переселенцев и участников АТО/ООС для получение льготного кредита на покупку жилья.

Источник: ТК «Донбасс»