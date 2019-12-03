На Донетчине создано 42 места компактного проживания для переселенцев, – ОГА

В Донецкой области создано 42 места компактного проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), где на сегодня проживают более 2,4 тыс. человек. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Также сообщается, что по состоянию на 21 ноября органами социальной защиты населения области учтено 502,3 тыс. ВПЛ (426 тыс. семей), в том числе:

111,2 тыс. человек трудоспособного возраста;

62,6 тыс. детей;

17,45 тыс. лиц с инвалидностью;

311 тыс. пенсионеров.

Наибольшее количество переселенцев (семей), зарегистрировано в городах и районах:

Константиновка – 23,5 тыс. человек (20,4 тыс. семей);

Краматорск – 48,4 тыс. человек (39,8 тыс. семей);

Мариуполь – 98 тыс. человек (80,8 тыс. семей);

Славянск – 40,2 тыс. человек (35,1 тыс. семей);

Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23,6 тыс. человек (19 тыс. семей);

Волновахский р-н – 53,1 тыс. человек (45,1 тыс. семей);

Марьинский р-н – 20,8 тыс. человек (17,9 тыс. семей).

Напомним, в Украине по состоянию на 2 декабря учтены 1 млн 427 тыс. 211 переселенцев из Донбасса и Крыма.