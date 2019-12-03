Погибшим на Донбассе офицерам СБУ присвоено звание Героев Украины

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, погибшим 1 декабря на Донбассе, пишет «Радио Свобода» .

Согласно сообщению на сайте Офиса президента, они получили награду «за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу».

Служба безопасности Украины сообщила, что Волочаев и Каплунов были бойцами спецподразделения Центра специальных операций СБУ. Они погибли во время выполнения боевой задачи.

В штабе Операции объединенных сил рассказали, что полковники подорвались на взрывных устройствах в Донецкой области. Они противодействовали диверсионно-разведывательной группе поддерживаемых Россией боевиков, пытавшихся проникнуть в тыл украинских военных.