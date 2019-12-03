Смогут ли в Украине снизить тарифы на отопление

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цены на отопление для населения должны быть снижены уже в декабре. В свою очередь, премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал законопроект относительно цен на коммуналку, который могут подать как неотложный. Поскольку, по закону правительство не имеет права снижать цену на отопление до мая 2020 года, т. е. в отопительный сезон. Снизить тариф можно в случае изменений в законодательстве. Исполнительный директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк скептически оценил такие перспективы, передает «Слово і Діло».

Как пояснил Павлюк, существует постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), которое формирует порядок установления тарифа. С прошлого года право устанавливать тарифы на местном уровне передано НКРЕКП. Он уточнил, что из 254 теплокоммунэнерго НКРЕКП устанавливает тариф только для крупнейших облгазов, которых около 23 – 25.

Эксперт напомнил, что в этом году Кабмин Владимира Гройсмана принял постановление, которое ограничивало размер тарифа. Это спровоцировало ситуацию, когда города имеют объективно выше тариф, чем у них зафиксирован.

«Согласно постановлению, верхний предел тарифа на теплоснабжение составляет 1 400 грн. Однако во многих городах тариф выше из-за состояния сетей, котельной системы и ряда других факторов. Если мы устанавливаем тариф в размере 1 400 грн или любой другой, как хочет президент, – это значит, что города из собственного бюджета будут дотировать разницу. Расчеты идут на миллиарды», – пояснил Павлюк.

«Разговоры о том, чтобы ограничить тариф, и он упадет – это попытка выдать желаемое за действительное. Города будут просто вынуждены платить разницу», – сказал он.

Также, Святослав Павлюк рассказал, что на этом этапе ведется анализ тарифов на тепло и водоснабжение в большинстве городов. По его словам, большинство – дотированные, города доплачивают коммунальным предприятиям за то, чтобы они не работали «в минус».

«Будет принят закон или нет, процессов на местном уровне это физически не изменит. Если сети изношены, дырявые, то ничего с этим не поделаешь. Нужно менять сети, котельные системы, утеплять дома. Ежегодные разговоры о снижении тарифов – просто способ отложить на потом системные решения», – считает Павлюк.

Он пояснил, что газ, который продается населению, – это в том числе рента и налоги, то есть наполнение госбюджета.

«Мы не можем этого изменить. Есть закон "О рынке газа", который определяет, что Украина переходит к свободному ценообразованию с 1 января 2020 года. С внедрением закона "О рынке газа" у нас очень ограниченные возможности как-то влиять на цены», – подытожил Святослав Павлюк.