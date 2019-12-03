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На КПВВ Донетчины гражданка Украины пыталась подкупить пограничников

03.12.19 23:09
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» (Донецкая обл.) вчера, 2 декабря, гражданка Украины пыталась предложить взятку в 1 тыс. грн пограничникам за беспрепятственное пересечение линии разграничения. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«На КПВВ "Марьинка" гражданка Украины предлагала пограничникам 1 000 гривен за беспрепятственное пересечение линии разграничения. На такое предложение лицо получило категорический отказ. Гражданка и сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы работникам Нацполиции», – говорится в сообщении Госпогранслужбы.

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