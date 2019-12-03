Подключение электричества в Марьинке: НВФ дали гарантии безопасности

В Марьинке (Донецкая обл.) украинские ремонтные бригады завтра, 4 декабря, начнут восстанавливать электроснабжение. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

«Наконец, на неоднократные запросы украинской стороны СЦКК через СММ ОБСЕ, российские оккупационные войска предоставили гарантии соблюдения режима прекращения огня в районе Марьинки», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом городе в Донецкой области с 25 ноября обесточенными остаются около 60 частных домов на улицах Тельмана и Октябрьской. «Выведенные из строя линии электропередач находятся в секторах ведения огня вооруженных формирований Российской Федерации. Надеемся, что завтра, 4 декабря, украинские ремонтные бригады смогут начать мероприятия по восстановлению электроснабжения», – отмечается в сообщении.