ПДЧ в НАТО: Парламент принял заявление

Парламент принял постановление «О заявлении Верховной Рады Украины "О первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины – приобретения полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора"». Его поддержали 284 народных депутата, сообщает «Укринформ».

В заявлении отмечается, что на сегодняшний день Украина фактически является восточной границей Североатлантического альянса, и своей самоотверженностью в отпоре российской агрессии вносит значительный вклад в обеспечение мира и безопасности во всем трансатлантическом пространстве.

«Безальтернативность вступления Украины в Организации Североатлантического договора установлена в Конституции Украины, также широко поддерживается гражданами Украины, и это должно получить достойный ответ на уровне долгожданных решений Альянса о новом этапе сближения между Украиной и НАТО. Будущее безопасности трансатлантического пространства сейчас решается в Украине, и предоставление нашему государству Плана действий относительно членства – это наиболее эффективная и выверенная инвестиция в мир и безопасность нашего общего будущего», – отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что перспективная интеграция Украины в Североатлантический альянс будет гарантировать независимость, безопасность и суверенитет Украины, развитие ее как демократического правового государства, благополучие и процветание граждан Украины. «Такое решение отвечает интересам граждан Украины и станет еще одним шагом к построению эффективной системы международной безопасности», – заявляет ВР.

В связи с этим парламент призвал президента Украины обеспечить подготовку и представление в декабре 2019 года в Североатлантический совет НАТО и Генеральному секретарю НАТО обращения о подтверждении намерения Украины получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

В то же время ВР уполномочила председателя Верховной Рады на подписание документов, совместно с президентом Украины и премьер-министром Украины, необходимых для подтверждения намерения Украины получить План действий по членству в НАТО, а также обратиться к парламентам стран-членов НАТО с призывом способствовать получению Украиной ПДЧ.

Соответствующий проект заявления Верховной Рады относительно Плана действий по членству в НАТО подготовила фракции политической партии «Европейская солидарность».