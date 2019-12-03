Особый статус Донбасса: В Раде не будут принимать новый закон

В Верховной раде не планируется рассмотрение нового закона об особом статусе Донбасса. Об этом во время визита на саммит НАТО в Лондон сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает «РБК-Украина».

По его словам, из-за дефицита времени придется продлевать действие ныне действующего закона об особом статусе Донбасса. «Наверное, в силу многих причин, в частности и дефицита времени, придется перейти к продлению действия (нынешнего закона об особом статусе Донбасса, – ред.) или к его доработке по результатам встречи лидеров Нормандского формата, до которой осталась фактически неделя», – сказал Пристайко.

Ранее сообщалось, что соосновательница Сети защиты национальных интересов «АНТС», начальник управления стратегических коммуникаций Луганской облгосадминистрации в 2016-2018 гг. Людмила Долгоновская считает, что нужен новый закон об особом статусе Донбасса, потому что важно установить и озвучить правила дальнейшего сосуществования.