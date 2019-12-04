Цена Захарченко и Пушилина – одна, спрос – разный: Что продают в магазине «Донецкий сувенир» (Фото)

В центре неподконтрольного украинской власти Донецка работает магазин «республиканской» и российской атрибутики – «Донецкий сувенир», передают «Донецкие новости».

Торговая точка расположена на бульваре Пушкина, напротив кафе «Сепар», в котором был взорван первый «глава ДНР» Александр Захарченко. В довоенное время в этом здании работал магазин по продаже атрибутики ФК «Шахтер», а в марте 2018 года помещение начали видоизменять.

Больше всего в магазине различных сувенирных вариаций Александра Захарченко – портреты, гипсовые бюсты, принты на футболках, магниты. Президент РФ Владимир Путин – в двух вариантах: фото в рамке и небольшой гипсовый бюст за 80 руб. (30 грн по местному курсу валют на 04.12.19). А действующий «глава ДНР» Денис Пушилин представлен лишь в виде фотографии за 35 руб. (13 грн). Официальные фото формата А4 всех трех лидеров идут по одной цене – 35 руб. (13 грн), а рамка для них – плюс 340 руб. (127 грн).

«Портреты – берут. Пушилина, например, – администрации разные, в кабинеты. Но если покупают для себя, то берут, конечно, Александра Владимировича [Захарченко]. У нас даже бабушки для себя покупают Александра Владимировича», – поделилась продавщица.

Футболка с изображением Захарченко – 1300 руб. (485 грн), а аналогичная одежда с принтом символики «ДНР» – 1080 руб. (403 грн).

Есть в продаже сувенирные монеты. Только если монеты из серии «Знаки Зодиака» стоят по 513 руб. (191 грн), то с гербом «ДНР» – уже по 1083 руб., 1197 руб. (404 и 447 грн).

На одной полке располагаются бюсты советских лидеров Ленина, Сталина, Дзержинского и поэтов Сергея Есенина, Александра Пушкина.

Как отметила продавец, самый ходовой товар – магниты (по 80 руб. или 30 грн). «Магнитов в день около 80-ти может уйти. В день заходят до 50 человек. Часто бывают покупатели из России, из Украины. Есть постоянная покупательница – она из Лондона, ее любимая покупка – ежедневник с теснением герба ДНР. Она постоянно заходит и только его покупает. Может, она в ОБСЕ работает, не знаю», – рассказала женщина.

Кепки с символикой «республики» здесь можно приобрести за 350 руб. (131 грн). «А на других точках Донецка такие же идут за 500 руб. (187 грн, – ред.)», – отмечает продавец.

Отдельная полка в «Донецких сувенирах» – изделия из дерева. На ней представлены макет пистолета – 1400 руб. (522 грн), а также бар с выжженным гербом – 1000 руб. (373 грн) и деревянная копилка – 600 руб. (242 грн).