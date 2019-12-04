Выборы на Донбассе: Что должна сделать Украина и каковы намерения РФ

По итогам Нормандской встречи в Париже может быть подписан определенный документ, но есть сомнения, что с пользой для Украины. Такую точку зрения высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Александр Леонов, передает «Слово і Діло».

Эксперт обратил внимание, что в Кремле не скрывают намерений заключить некий меморандум и настаивают, что он не может быть изменен. «Позиция Российской Федерации – предоставить особый статус, провести выборы на Донбассе со всеми последствиями. Однако нужно понимать, что выборы по украинским законам могут произойти только в одной ситуации, а именно: если территория контролируется украинскими властями. В противном случае это будет фикция», – предостерег Леонов.

По его словам, суды, территориальные избирательные комиссии и полиция просто не смогут защитить избирательный процесс так, как следует, если Украина не установит контроль над территорией.

В свою очередь, политолог Михаил Дяденко подчеркнул, что для реализации выборов на Донбассе должны быть выполнены ряд условий. «Во-первых, нужно взаимное завершение отвода войск вдоль линии разграничения. Во-вторых, нужна абсолютная демилитаризация региона незаконно оккупированных территорий с фиксацией ОБСЕ. В-третьих, должна состояться передача власти», – акцентировал Дяденко.

Политолог также добавил, что Украине нужно будет продолжить действующий закон об особом статусе Донбасса или принять новый документ.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что неподконтрольный украинским властям Донбасс информационно отличается от Украины, поэтому стоит работать также в этом направлении. «При оптимистичном сценарии выборы на Донбассе возможны весной 2020 года. Возможно, тогда выборы в местные советы пройдут по всей территории Украины», – предположил Михаил Дяденко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский настаивает на проведении выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) только по украинскому законодательству и только после передачи участков госграницы под контроль Украины.