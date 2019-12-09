На Луганщине за долги перед энергетиками обесточат два водоканала, один из них – в Лисичанске – отключат сегодня, 9 декабря. Об этом предупредила пресс-служба ООО «Луганское энергетическое объединение» («ЛЭО»).

«Напоминаем, обесточивание Попаснянского водоканала уже близко. Обращаемся к неравнодушным жителям Луганщины и не только с просьбой высказать свои мысли и комментарии по поводу данной сложной ситуации в вопросе обесточивания водоканала», – говорится в сообщении.

Энергетики утверждают, что даже накануне дня отключения Попаснянского водоканала, которое запланировано на 19 декабря из-за долга в более чем 188 млн грн, от предприятия не было получено никаких ответов.

«В свою очередь, напоминаем, что 09.12.2019 года будет обесточен Лисичанский водоканал за долг в более чем 167 млн грн», – заявили в «ЛЭО».