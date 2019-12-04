Комендантский час и военные: Дончане рассказали, почему ненавидят власть «ДНР»

В неподконтрольном украинской власти Донецке отмечается негативное отношение жителей к местным «властям». Об этом заявил блогер из России Сергей Борисов, который часто посещает «ДНР».

В своем обращении он акцентировал, что «я – пророссийский человек, "за русский мир" и все такое, но я за объективное освещение».

Борисов рассказал, что по мере своего пребывания в «ДНР» он общался с разными людьми – «как с обычными жителями, так и с ополченцами».

«И общаясь с некоторыми жителями я услышал от них недовольство нынешней властью. И основное недовольство сводилось к тому, что сейчас в ДНР существует комендантский час и зарплаты населения резко сократились. На что я обратил внимание: среди недовольных 80-90% – это женщины. И все изменения в худшую сторону они связывают с приходом нынешней власти (имеется в виду команда Дениса Пушилина, – ред.)», – отметил он.

Блогер констатировал, что все недовольства примерно одинаковы. В качестве примера он привел типичное общение с одной из дончанок. «Я хочу жить спокойно, гулять по ночному городу, не бояться отмороженных военных. Особенно мне "нравится" их расположение возле моего дома, которое было раньше классным детским садом. Фу, ненавижу их», – рассказала блогеру девушка.

Напомним, что в «ДНР» комендантский час действует с 2014 года – с 23:00 до 5:00. Его отменяли лишь на отдельные праздничные дни. А в 2019 году сократили до 4 утра. Однако с 1 октября 2019 года по 31 мая 2020 года действие комендантского часа в «ДНР» опять продлили с 23:00 до 5:00.