В Донецке показали места захоронений «Гиви» и «Моторолы» (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал, где находятся и как сейчас выглядят места захоронений руководителей незаконных вооруженных формирований «Сомали» и «Спарта» Михаила Толстых («Гиви») и Арсена Павлова («Моторолы»).

Мужчина побывал на кладбище «Донецкое море». Могилы командиров НВФ находятся на «аллее славы» в начале кладбища.

Дончанин показал памятник «Гиви»: вокруг выложена плитка, высажены туи. Памятник стоит обособленно, а рядом находятся места захоронений нескольких участников НВФ «Сомали».

Также поблизости находится могила «Моторолы». Памятник украшает кованая роза. Вокруг – та же плитка и туи.

Напомним, «Гиви» был убит утром 8 февраля 2017 года в своем рабочем кабинете на базе формирования «Сомали», расположенной в Червоногвардейском районе Макеевки. Гибель наступила от взрыва в его кабинете, предположительно, в результате выстрела из огнемета «Шмель». При этом «депутат ДНР» Сергей Завдовеев утверждал, что по анализу разрушений и положения тела, взрыв был осуществлен взрывчаткой, установленной в батарее в кабинете «Гиви». В «ДНР» заявили, что к спецоперации может быть причастен советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

Похоронили «Гиви» 10 февраля в Донецке рядом с убитым 16 октября 2016 года россиянином Арсеном Павловым (позывной «Моторола»).

Напомним, командир батальона «Спарта» Арсен Павлов, известный под позывным «Моторола», был взорван в лифте дома в центре Донецка 16 октября 2016 года. Похороны состоялись 19 октября. Через год в «ДНР» заявили, что задержали причастных к взрыву.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube