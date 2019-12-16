Оформим льготу на полгода: В «ДНР» обсуждают очереди и взятки на КПП

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области люди жалуются на работу КПП «ДНР». Ситуацию местные жители обсуждают в соцсетях.

Так, Владислав рассказывает об очереди на КПП «ДНР» «Октябрь» (недалеко от украинского КПВВ «Гнутово»). «Военные на КПВВ реально пропускали одну машину по 10 минут. Соответственно, это 6-7 машин в час, а за спиной очередь из более чем 100 автомобилей. Зато льгота шла одна за другой. Такое ощущение, что у нас в республике одни беременные и инвалиды», – делится мужчина.

«Спустя 2 часа дошла моя очередь. Сержант на КПВВ сказал мне прямым текстом, что на Новый год тут будет пи**ец. Если хочешь нормально проехать, давай 5 тыс. руб. (1880 грн по местному курсу на 16.12.2019 – ред.), и оформим тебе льготу на полгода», – добавляет он.

В еще одном паблике автор поста жалуется на другой КПП – в Еленовке. «Стоял в Еленовке на КПП, за 1,5 часа машин 10 только проехало из 80 общей, зато льгота шла непрерывным потоком. А что будет к Новому году? Вообще сутками на пропуске стоять будем?! Краем уха слышал, что к праздникам можно место в льготной купить будет», – пишет автор.

В комментариях люди отмечают, что стоять приходится гораздо больше, чем по 2 часа. Иные же пишут, что проехали «бесплатно» и быстро:

Юлия: «Он простоял 2 часа, серьезно?! Я стояла в общей очереди месяц назад на выезд 7,5 часов, на въезд 4,5 часа. Причем с двумя детьми, одному из них 3,4 года… Это Александровский КПП»;

Светлана: «Мы простояли 11 часов»;

Наталия: «Быстро проехали бесплатно. Че ноете?».

Многие люди высказывают мнения, что, чтобы не стоять в очереди, просто не нужно пересекать линию соприкосновения. Другие говорят о том, что у человека может быть необходимость:

Виктор: «Что вы ноете все время? Рядом Россия, рядом Украина. Полная свобода. Не нравится здесь? Поборы? Переезжаете в соседние страны»;

Светлана: «Почему ноют? Люди пишут о проблемах в надежде на то, что их услышат. Покажи хоть одного довольного работой блокпостов в ДНР»;

Денис: «Люди, которые проезжают КПП, в один голос заявляют, что так и есть»;

Оксана: «Вас заставляют туда ездить или вы добровольно? Если добровольно – че ныть»;

Дарья: «Вас не должно абсолютно волновать, кто, почему, зачем и как часто куда ездит. Имеют право. А держать так – не имеют права»;

Алена: «А как же пенсии? Адресная помощь, детские, всевозможные пособия, за которыми едут все, кому не лень. Тут что зп, что пенсии, что пособия – копеечные. Как людям жить?! Сразу напишу: я туда не шастаю. Шастаю в Россию, но там также очереди на таможне. ДНР – республика очередей»;

Наталья: «Хорошо, если есть за что жить, а многие едут от безысходности! Зарплату не дают, а лекарства покупать нужно и есть что-то надо, вот и приходится проходить этот ад с таможнями».

Также люди сравнивают КПП «ДНР» и украинские КПВВ:

Андрей: «Блокпосты ДНР – сбор взяточников. На КПВВ Украины нет никаких льготных очередей, потому что пропускают быстро»;

«Web Gost»: «Скажу за себя. Езжу чуть ли не каждую неделю. Поборами занимаются и с той стороны, и с этой. Но то, что ДНРовцы больше обдирают людей, это факт. Много раз с этим сам лично сталкивался»;

Богдан: «Пора бы уже привыкнуть, что КПП "ДНР" только за $, это вам не Украина, где все за 10 минут».

Также люди отмечают, что есть «сервис» перевозчиков. «Есть же сервис в виде перевозчиков. Плати – и езжай себе по зеленой», – пишет Дмитрий.