В «ЛНР» двое мужчин во время драки упали с моста в реку, один погиб

В районе поселка Краснодарский в Краснодонском районе (Луганская обл.) двое мужчин во время драки упали в реку. Одного из них спас 16-летний студент, второй погиб. Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 1 декабря парень, находясь у себя дома в пос. Краснодарский, услышал крики со стороны реки Большая Каменка, и побежал туда. В воде, по разные стороны подвесного моста, барахтались двое мужчин. Берега реки в этом месте довольно крутые. Парень, оценив ситуацию, схватил подходящую жердь и протянул мужчине, который находился к нему ближе. Мужчину уносило быстрым течением, однако его удалось спасти.

Второго мужчину спасти не удалось. На следующий день тело 58-летнего мужчины было извлечено сотрудниками «МЧС». Поисковые работы продолжались более 3-х часов, поскольку осложнялись плохой видимостью под водой, низкой температурой воды и воздуха, большой заиленностью дна. В 13:00 труп обнаружили возле берега на глубине около 2-х метров, и доставили его к берегу.

«Со слов спасенного: якобы на берегу между ним и знакомым случилась размолвка (оба были в состоянии алкогольного опьянения), вследствие выяснения отношений мужчины оказались в воде. По факту гибели ведется следствие», – сообщают в «ЛНР».