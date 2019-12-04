Убийство сына донецкого бизнесмена: Полиция показала оружие стрелявшего (Фото)

Оружие, из которого возможно убили 3-летнего сына донецкого бизнесмена Вячеслава Соболева, передадут на экспертизу, но предварительно – его сложно назвать профессиональным. Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

По его словам, изображенный на фото разобранный карабин на американской платформе AR в калибре 7,62 мм с, похоже, недорогим китайским оптическим прицелом XD Precision, скоро поступит для исследования экспертов, как и оружие, из которого с высокой вероятностью был сделан выстрел по машине Вячеслава Соболева вечером 1 декабря.

«По предварительным профессиональным выводам, это оружие тяжело назвать высокоточным именно для снайперской стрельбы. Похоже, организаторы и исполнители не утруждали себя поиском ценных орудий и тщательным планированием, а просто взяли первое, что попало под руку. Дешево, сердито и доступно», – написал Шевченко.

Фото: Facebook / Артем Шевченко

Он отметил, что криминалисты и оперативники полиции Киева установили траекторию полета пули, которая указала на комнату хостела на ул. Тарасовской. Во вторник, 3 декабря, двоим задержанным вручили согласованные прокуратурой подозрения от следствия. Сегодня, 4 декабря, суд им должен избрать меру пресечения.

«К сожалению, 5 лет войны объективно криминализуют общество. С каждым днем, который Украина проживает в вооруженном сопротивлении российскому агрессору, увеличивается количество защитников, которые прошли фронт и вернулись к мирной жизни. И многие из них становятся лакомыми объектами для привлечения в сети преступности. Криминал их обольщает прежде всего деньгами. Как и этих двух ребят, которые покушались на Соболева, а попали в его ребенка. Подобное переживают все страны после длительных кровопролитных военных конфликтов – это общемировая тенденция», – отметил директор Департамента коммуникаций МВД Украины.

Напомним, 1 декабря в Киеве был обстрелян автомобиль, в салоне которого находилась семья экс-заммэра Донецка и бизнесмена, а ныне – депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате ЧП погиб его 3-летний ребенок. 2 декабря в полиции столицы сообщили, что подозреваемые задержаны. Правоохранители вышли на заказчика покушения. Также озвучены предварительные версии следствия, а задержанным уже вручили подозрения. Погибший ребенок оказался крестником певицы Ирины Билык.