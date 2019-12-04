Цены на горючее: Чего ждать автовладельцам в декабре

В течение ноября цены на бензин и дизтопливо практически не изменились. Но существенно подорожал сжиженный газ, несмотря на то, что к зиме он традиционно дешевеет. Об этом пишет «Сегодня».

Цена бензина А-95+ как была 29,99 грн/л на начало ноября, так и осталась на этом уровне по состоянию на третье декабря. А 95-й и 92-й убавили в цене всего лишь по одной копейке. Дизтопливо подешевело на три копейки. А вот автогаз, наоборот, подорожал на 70 коп./л.

«Весь ноябрь цены на бензин были стабильны. В мелких сетях они немного снизились, а крупные держали на уровне прошлых месяцев. Даже несмотря на то, что курс гривни укрепился, цены не спешат сбрасывать. Видимо, АЗС опасаются обратных процессов. А ограничение поставок сжиженного газа и дизтоплива по трубопроводу для рынка не прошло безболезненно. Цены фактически не подскочили, но нехватка ресурса в начале действия ограничений была», – отмечает Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

Автогаз подорожал из-за роста котировок на ресурс за границей, поясняет Владислав Колодяжный, CEO GT Group. Например, котировка на сжиженный газ, который поставляется из Беларуси и России, с начала ноября выросла с 433 долл./т до 498 долл./т и на пике достигала 510 долл/т. А котировка, которая определяет цены на ресурс из Казахстана, выросла еще больше – с 415 долл./т до 503 долл./т.

«Котировки коррелируют между собой, и их рост связан с нехваткой продукта на польском рынке, вызванной уменьшением поставок ключевого поставщика – компании "Сибур"», – отмечает Владислав Колодяжный.

В декабре цены на бензины и дизтопливо будут стабильными, считает Дмитрий Марунич: «Я не думаю, что гривня продолжит укрепляться. По всей вероятности в декабре цены останутся стабильными. Предпосылок для подорожания нет: нефть вряд ли будет существенно колебаться, курс тоже кардинально не изменится».

Но с 1 декабря Беларусь повысила пошлины на экспорт нефтепродуктов за пределы Евразийского экономического союза. На бензины и дизтопливо пошлина составит 27,1 долл./т (была 26,4 долл./т).

«Трейдеры будут пытаться эту нагрузку нивелировать. Если курс будет стабильным, то ничего не изменится. Это может просто ударить по конкурентоспособности белорусских нефтепродуктов. Но с учетом этой пошлины нефтепродукты приедут уже в следующем году и не отобразятся на декабрьских ценах», – отмечает Марунич.

Цена на сжиженный газ продолжит колебаться. Владислав Колодяжный говорит, что если в первой декаде месяца рост котировок, а значит и цен, продолжится, то во второй декаде цены должны стабилизироваться, а в третьей – тренд изменится на противоположный и ожидается дальнейшее снижение котировок. На падение цен будут влиять снижение спроса на автогаз и падение деловой активности.