О чем могут договориться на переговорах в Нормандском формате, – мнение

На переговорах в Нормандском формате, которые состоятся 9 декабря в Париже, может быть подписан компромиссный итоговый документ. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко в интервью «Сегодня».

«Подпишут, скорее всего, компромиссный, достаточно общий итоговый документ. О чем могут договориться? Мое предположение – может быть, о дальнейшем разведении войск. Детального графика не будет – его еще надо разрабатывать. Но скажут, допустим: в течение полугода при соблюдении установленных условий должно состояться разведение войск вдоль всей линии», – сказал Фесенко.

«Могут договориться, что на каких-то участках разведения войск не будет. Это там, где стороны могут видеть определенные угрозы для себя в результате разведения. К примеру, наши могут быть против разведения в районе Широкино, сепаратисты – в районе Донецка или Горловки. Нечто подобное может быть на Светлодарской дуге, где в результате военных действий 2015 года нет согласованной линии разграничения войск. То есть по разведению войск может быть некая рамочная договоренность», – считает политолог.

По его мнению, также в Нормандском формате могут договориться об обмене пленными и по другим вопросам.

«Теоретически его (обмен пленными, – прим. ред.) могут осуществить даже до переговоров – было бы желание. Но могут прописать это и в Париже. Естественно, будет очередная договоренность о перемирии. Возможно, будет договоренность об экономической деблокаде – при условии возвращения под украинскую юрисдикцию всех предприятий, "национализированных" в ОРДЛО* в 2017 году. Ну и, возможно, будет дано поручение помощникам лидеров стран Нормандского формата о возобновлении работы над разработкой "дорожной карты" Минских соглашений. Также в итоговом документе наверняка будет заявлено о целесообразности продления закона об особом статусе Донбасса», – считает эксперт.

Владимир Фесенко также уверен, что президент Украины Владимир Зеленский точно знает, зачем он едет на переговоры в Нормандском формате, которые состоятся 9 декабря, но есть нюансы, на которые надо обратить внимание.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей