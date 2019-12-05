В Донецке показали, где похоронен охранник Захарченко, погибший у кафе «Сепар» (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал, где находится и как сейчас выглядит место захоронения Вячеслава Дорошенко – охранника «главы ДНР» Александр Захарченко, который погиб вместе с Захарченко возле кафе «Сепар».

Дончанин побывал в начале кладбища «Донецкое море», на «аллее славы». Он показал, что могила охранника «главы ДНР» находится рядом с захоронениями руководителей незаконных вооруженных формирований «Сомали» и «Спарта» Михаила Толстых («Гиви») и Арсена Павлова («Моторолы»).

Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Он был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube