RU
Все новости

«В Еленовке машин много»: Ситуация в пунктах пропуска утром 4 декабря

04.12.19 08:59
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 4 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 31,7 тыс. человек и 3,7 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 7655 человек и 940 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 6130 человек и 1070 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 6405 человек и 1180 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 2595 человек и 530 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 8875 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 225 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 25/50;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/60;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 10/40;
  • КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • «Orion»: «8:02. Менты, на выезде из Донецка, цепляются за ремни безопасности. Муж говорит, не разбираюсь в ориентирах, в Еленовке машин много».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • «Администратор»: «6:37. Октябрь в Мариуполь, основная на пол-подъема».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк