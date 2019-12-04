«В Еленовке машин много»: Ситуация в пунктах пропуска утром 4 декабря

Сегодня утром, 4 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 31,7 тыс. человек и 3,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7655 человек и 940 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6130 человек и 1070 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6405 человек и 1180 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2595 человек и 530 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 8875 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 225 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 25/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 10/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Orion»: «8:02. Менты, на выезде из Донецка, цепляются за ремни безопасности. Муж говорит, не разбираюсь в ориентирах, в Еленовке машин много».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Администратор»: «6:37. Октябрь в Мариуполь, основная на пол-подъема».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.