Пропала еще в 2010-м году: На Донетчине полиция разыскивает женщину (Фото)

Полиция Краматорска разыскивает женщину, которая ушла из дому еще в 2010 году и до настоящего времени ее местонахождение не известно. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

«Полиция Краматорска продолжает мероприятия по поиску пропавшей без вести Кохан Анны Викторовны, 28.03.1987 года рождения, которая жила в городе Краматорск по улице Саркисова 43. Женщина 20.07.2010 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно», – сообщили в полиции.

Фото: пресс-служба Краматорского отдела полиции

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы темные до плеч с окрашенными белыми концами, глаза карие.

Особые приметы: на шее спереди справа светло-коричневое родимое пятно в виде пятна размером 15 мм. Сутулая, страдает шизофренией.

Была одета: бриджи салатового цвета, футболка белого цвета, тапочки черные с бежевым верхом.