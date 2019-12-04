В «Правом секторе» опровергли связь с подозреваемыми в убийстве сына экс-заммэра Донецка

В «Правом секторе» опровергают связь с подозреваемыми в убийстве сына экс-заммэра Донецка, а ныне – депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, информацию о которой распространили СМИ. Об этом идет речь в заявлении «Правого сектора».

«Ряд СМИ распространил информацию о причастности членов Национально-освободительного движения "Правый сектор" к покушению на депутата Вячеслава Соболева, в результате которого он был ранен, а его малолетнего сына убили. По сообщениям некоторых СМИ подозреваемые в этом преступлении якобы имеют отношение к "Правому сектору", потому что подчинялись заместителю командующего УДА так называемому комбату "Червень" (Андрей Гергерт). НОД ПС в очередной раз подчеркивает, что Андрей Гергерт и его бойцы не имеют никакого отношения к "Правому сектору" и обращается к журналистам с требованием опровергнуть ложную информацию», – говорится в сообщении.

Напомним, 1 декабря в Киеве был обстрелян автомобиль, в салоне которого находилась семья экс-заммэра Донецка и бизнесмена, а ныне – депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате ЧП погиб его 3-летний ребенок. 2 декабря в полиции столицы сообщили, что подозреваемые задержаны. Правоохранители вышли на заказчика покушения. Также озвучены предварительные версии следствия, а задержанным уже вручили подозрения. В полиции также показали найденное орудие преступления. Погибший ребенок оказался крестником певицы Ирины Билык.