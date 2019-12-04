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Сводка из зоны ООС за 3 декабря: Версии сторон конфликта

04.12.19 10:19
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

  • вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия;
  • неподалеку Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов;
  • у Лебединского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы:

  • вблизи Крымского – из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Луганского – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

С начала текущих суток НВФ дважды обстреливали украинские позиции. Неподалеку Новолуганского противник вел огонь из автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а в районе Широкино применил крупнокалиберные пулеметы.

Пресс-служба Минобороны Украины
Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «подразделения украинских силовиков за минувшие сутки 9 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 27 единиц. Под огнем оказались Доломитное на горловском направлении; Спартак, Александровка, Старомихайловка на донецком направлении, Новоласпа, Белая Каменка на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.

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