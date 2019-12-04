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КПВВ «Гнутово» временно прекращает работу, – штаб ООС

04.12.19 10:09
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Контрольный пункт въезда-выезда «Гнутово» в Донецкой области 5 декабря не будет работать. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«В связи с проведением ремонтных работ электрической сети завтра, 5 декабря 2019 года, контрольно-пропускные операции на КПВВ "Гнутово" осуществляться не будут. Модернизация электросети проводится с целью улучшения условий пересечения линии разграничения», – сообщают в пресс-центре.

«Работа КПВВ "Гнутово" будет восстановлена в 8:00 6 декабря. Обращаемся ко всем с просьбой спланировать свой маршрут с учетом данной информации», – добавляют в штабе ООС.

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