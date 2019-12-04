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На неподконтрольной Донетчине на дороге наблюдатели ОБСЕ обнаружили опасный предмет

04.12.19 11:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Вблизи неподконтрольного украинским властям Октября (после переименования – Верхнешироковское, Донецкая обл.) СММ ОБСЕ зафиксировала на дороге, которой пользуются мирные жители для пересечения линии соприкосновения, остатки реактивной противотанковой гранаты. Об этом говорится в отчете ОБСЕ, опубликованном 3 декабря.

Как сообщается, 2 декабря члены патруля Миссии зафиксировали предмет (по оценке, хвостовой стабилизатор реактивной противотанковой гранаты), что торчал в почве на дороге местного значения между населенными пунктами Октябрь (Верхнешироковское) и Пищевик (подконтролен правительству, 84 км к югу от Донецка).

В СММ ОБСЕ отметили, что этой дорогой ежедневно пользуются мирные жители для пересечения линии соприкосновения. Находясь там, наблюдатели видели, как автомобили проезжали мимо данного предмета.

Также сообщается, что опасный предмет был зафиксирован 2 декабря впервые – по состоянию на 1 декабря его на дороге не было.

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