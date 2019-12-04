На Донетчине полиции сдался экс-участник НВФ

В Часов Яре (Донецкая обл.) правоохранителям сдался бывший участник незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции.

Полицейские установили, что к НВФ мужчина присоединился в 2014 году.

«Боевик входил в состав патруля в Часов Яре. Но служба оказалась не такая, как рассказывали террористы. Поэтому мужчина почти сразу покинул бандформирование и пять лет жил в страхе перед наказанием, пытаясь скрыть свое прошлое. Сейчас экс-боевик решил вернуться к нормальной жизни, узнав, что это можно сделать, добровольно сдавшись полиции», – рассказали в пресс-службе.

Полицейские проверяют деятельность мужчины. После того, как будет установлено, что на время пребывания в НВФ он не совершал тяжких преступлений против мирного населения, мужчина может быть освобожден от уголовной ответственности.

«Согласно ч. 6 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности по этой статье лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования и уведомило о его существовании органы государственной власти или органы местного самоуправления», – напомнили в пресс-службе.