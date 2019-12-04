Новые правила пересечения КПВВ облегчат перевозку товаров, – правозащитница

С 28 ноября изменились правила перемещения товаров через линию разграничения на Донбассе, в частности, была увеличена сумма наличных, которую можно вывезти из «Л-ДНР» до 50 тыс. грн или ее эквивалент в иностранной валюте. Об этом рассказала правовой аналитик БФ «Право на защиту» (БФ «Право на захист») Ирина Пецко, комментируя новый порядок пересечения КПВВ.

«Главная идея этих изменений – это, чтобы люди везли те деньги, которые у них есть, накопленные на оккупированной территории, и могли их тратить на собственные нужды на подконтрольной территории, и все, что им нужно для жизни, они могли приобрести на подконтрольной территории и ввезти туда, где они живут», – отметила эксперт.

«Мы надеемся, что такие истории, как запрет на провоз орехов, детских игрушек, грибов, меда, каких-то бытовых вещей – вытяжек для кухни, мебели – канут в Лету и уже не будет таких упоминаний», – продолжила правозащитница

По ее словам, теперь есть список запрещенных товаров, которые не пропустят через контрольно-пропускные пункты (КПВВ) на Донбассе. «В этот список вошли вещи и товары, которые запрещены общим законодательством Украины, такие как – оружие, взрывоопасные предметы, наркотические, психотропные вещества, кроме разрешенных таблеток, что является прогрессивным моментом в сравнении с предыдущим постановлением. Это пестициды, дроны, летательные аппараты, запчасти к грузовому транспорту, промышленные инструменты, банковские металлы – список достаточно большой», – рассказала Пецко.

Ознакомиться с полным списком запрещенных и разрешенных для перевозки через КПВВ личных вещей, товаров, а также их допустимым объемом можно в инфографике здесь.

Напомним, в Украине с 28 ноября вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий», но многие люди не знали о новшествах, поскольку не было времени их проинформировать.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»