В «ЛНР» мужчина забил до смерти родную мать

В неподконтрольной украинским властям Кадиевке (до переименования – Стаханов, Луганская обл.) мужчина до смерти избил свою родную мать. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что ЧП произошло в понедельник, 2 декабря, и мужчина самостоятельно сообщил об этом в «полицию».

«В дежурную часть Стахановского ГУВД МВД ЛНР обратился гражданин 1978 года рождения. Мужчина заявил о том, что после совместного распития спиртных напитков, в ходе конфликта, он причинил телесные повреждения своей матери, гражданке 1945 года рождения», – говорится в сообщении.

«Выездом на место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы Стахановского ГУВД МВД ЛНР обнаружен труп женщины с множественными телесными повреждениями. Подозреваемый задержан, получены признательные показания. Проводятся дальнейшие следственные действия», – заявили в «полиции».