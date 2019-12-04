В Украине с начала года в колонии попали 82 несовершеннолетних

С начала года в Украине в воспитательные колонии прибыли 82 осужденных несовершеннолетних. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины в ответ на информационный запрос УНН.

«С начала 2019 года в воспитательные колонии прибыло 82 осужденных, из них: 78 человек ранее были осуждены к наказаниям не связанным с лишением свободы, 1 отбывал наказание в виде лишения свободы», – сообщили в Министерстве.

Издание также сообщает, что исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных в возрасте до 18 лет в Украине обеспечивают две воспитательные колонии – Ковельская и Кременчугская. Также существует сектор для отбывания наказания несовершеннолетними девушками, который функционирует при государственном учреждении «Мелитопольское учреждение исполнения наказаний» (№ 144).