Это не индульгенция: Заявление Минветеранов о причастности участников АТО / ООС к преступлениям

Статус участника боевых действий – не индульгенция и не оправдание при совершении преступления. Об этом заявили в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

«Ни один поступок отдельного человека не должен влиять на образ и восприятие в обществе целой армии украинских защитников! Наше общество, в частности СМИ, очень часто уделяют внимание именно негативным поступкам и поведению ветеранов и таким образом формируют образ ветерана-маргинала-преступника, что недопустимо», – говорится в сообщении.

«Статус участника боевых действий – это не индульгенция и не оправдание при совершении преступления. Хотя наличие ПТСР или боевой психологической травмы должны быть приняты во внимание правоохранителей при расследовании того или иного дела. И в Минветеранов работают над тем, чтобы восстановить психиатрическую экспертизу именно на наличие или отсутствие таких диагнозов. Само министерство было создано для того, чтобы максимально способствовать реабилитации ветеранов, их адаптации в гражданской мирной среде после возвращения с войны. Для этого разрабатываются и внедряются программы реабилитации, запускаются специализированные центры по предоставлению профессиональной помощи, ветеранские пространства, как ячейки, куда ветераны смогут вовремя обращаться со всем многообразием своих проблем», – заявили в Минветеранов.

Согласно заявлению ведомства, «все наши СМИ, ищут резонанс в негативе». «Все наше общество должно понять – у нас есть 380 тыс. ветеранов только АТО / ООС – это люди, которые пошли в свое время защищать Родину, пожертвовали своей нормальной, гражданской жизнью, семьей, работой, многие, кому пришлось пожертвовать еще и собственным здоровьем. Эти люди – защитники, самоотверженные и мужественные, а еще они резервисты нашей армии и в случае необходимости, они снова встанут на защиту страны. Среди 380 тыс. встречаются единичные случаи, когда ветеран совершает, по тем или иным соображениям, определенное правонарушение, но это лишь единичные случаи, как и в любой общественной среде», – подчеркнули в министерстве.

«В итоге – мы надеемся, что правоохранительные органы будут добросовестно выполнять свою работу, устанавливать все обстоятельства того или иного преступления, которое совершил ветеран. Органы правосудия – предоставлять справедливую оценку этим действиям и определять наказание. А наше общество – помнить, что поступок одного человека это лишь поступок одного человека и это никак не может перечеркнуть или затмить того, что делают для нашей страны наши защитники», – резюмировали в Минветеранов.

Напомним, 1 декабря в Киеве был обстрелян автомобиль, в салоне которого находилась семья экс-заммэра Донецка и бизнесмена, а ныне – депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. В результате ЧП погиб его 3-летний ребенок. 2 декабря в полиции столицы сообщили, что подозреваемые задержаны. Правоохранители вышли на заказчика покушения, задержанные оказались участниками боевых действий на Донбассе, при этом в «Правом секторе» опровергли связь с ними. Также озвучены предварительные версии следствия, а задержанным уже вручили подозрения. В полиции также показали найденное орудие преступления. Погибший ребенок был крестником певицы Ирины Билык.