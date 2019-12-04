В штабе ООС напомнили, какую сумму можно провозить через КПВВ (Фото)

28 ноября вступили в силу новые правила перевозки наличных средств через линию разграничения. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В штабе напомнили, что физическое лицо может перемещать наличные средства с временно неподконтрольных украинским властям территорий на подконтрольные территории в сумме, не превышающей 50 тыс. грн, или эквивалентной сумме в валюте, без подтверждающих документов об их происхождении. Также можно перемещать средства в сумме, превышающей 50 тыс. грн или эквивалент в валюте при условии согласования перемещения этих средств с представителями координационного центра.

С подконтрольных территорий на временно неподконтрольные можно перевозить не более 20 тыс. грн или эквивалент в иностранной валюте без подтверждающих документов о происхождении этих средств.

В пресс-центре отметили, что граждане, пересекающие линию разграничения, продолжают нарушать эти требования.

В частности, сотрудниками Государственной фискальной службы Украины, которые включены в состав Объединенных сил, совместно с военнослужащими пограничной службы, на КПВВ «Марьинка» пресечена попытка ввоза из временно неподконтрольной территории значительной суммы наличных средств без подтверждения происхождения.

При пересечении КПВВ на автомобиле ВАЗ-2107 по маршруту «Донецк-Курахово» 47-летний мужчина пытался перевезти 634 тыс. грн. Наличные были обнаружены во время осмотра автомобиля и личных вещей.

После обнаружения денег правонарушитель сразу предложил сотрудникам ГФС и пограничникам неправомерную выгоду в размере 2 тыс. грн с целью беспрепятственного пересечения линии разграничения.

Как следствие, в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП, а материалы по предоставлению неправомерной выгоды, вместе с обнаруженными средствами, направлены в Национальную полицию.

Напомним, в Украине с 28 ноября вступил в силу новый «Порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров из таких территорий», но многие люди не знали о новшествах, поскольку не было времени их проинформировать.