Житель Донецка показал места отдыха в Курахово (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», побывал в подконтрольном Курахово. Там он показал места отдыха горожан.

«Что радует – по городу стоят урны. То есть, люди не должны искать, куда выбросить бумажку», – отметил он, подходя к парку вблизи спортивного комплекса «Олимпийский».

В самом парке, по словам дончанина, установлены скамейки, есть площадь, объемные буквы «Я люблю Курахове».

Возле парка находятся современные детские площадки. «Виконста» отметил, что сделаны они с вниманием к деталям – в частности, дерево, из которого выполнен заборчик, обработано и безопасно для деток.

«Конечно, работы по благоустройству города еще очень много, но есть какие-то шаги, и это радует», – сказал дончанин.

Житель Донецка показал еще один небольшой сквер в жилмассиве, где «можно хорошо провести время, выйти, присесть на лавочки». Вдоль тропинок высажены хвойные деревья, разбиты клумбы с розами. Есть и детская площадка, а также фонтан с подсветкой.

Напомним, житель Донецка поделился впечатлениями о рынке в Курахово, а также рассказал о работах по благоустройству в городе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube-канала «Виконста»