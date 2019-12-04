В «ДНР» за сутки в ДТП травмированы 4 пешехода, среди них ребенок

В «ДНР» во вторник, 3 декабря, произошло 4 ДТП с участием пешеходов, в которых пострадали 4 человека, в том числе ребенок. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что одна из аварий случилась в Калининском районе Горловки. «Водитель автомобиля "ВАЗ", приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, своевременно не снизил скорость движения и совершил наезд на 10-летнего пешехода, который переходил проезжую часть. В результате ДТП школьник получил травму ноги», – говорится в сообщении.

Кроме того, в Центрально-Городском районе Горловки водитель автомобиля «ВАЗ» сбил 18-летнего пешехода, который внезапно вышел на дорогу. У пострадавшего – травма головы.

Еще одно ДТП произошло в Кировском районе Макеевки. Водитель автомобиля Daewoo Sens сбил 65-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате аварии пенсионерка получила травму позвоночника.

Также в «полиции» рассказали о ДТП в Ворошиловском районе Донецка: «Водитель автобуса "БАЗ", осуществлявший перевозку пассажиров по маршрут № 17 по ул. Университетская, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП 21-летний мужчина получил тяжелые травмы».

Всего с начала этого года на автодорогах «ДНР» с участием пешеходов зарегистрировали около 330 ДТП, в которых 42 человека погибли и более 300 получили травмы. В «МВД ДНР» утверждают, что более 50 аварий из общего количества произошли по причине нарушения ПДД самими пешеходами.