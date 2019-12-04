За сутки в Славянске и Лимане произошли 9 аварий

За сутки в Славянске и Лимане (ДТП) произошли 9 аварий. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

Отмечается, что основными причинами аварий стали неосторожность участников дорожного движения, нарушение правил маневрирования и гололедица. Во всех авариях автомобили получили механические повреждения. Пострадавших нет.

«На автодорогах Славянска произошло 5 дорожных происшествий, и по две в Славянском районе и Лимане. В Славянске аварии произошли по улице Ярослава Мудрого, Одесская, Барвенковская, Промышленная и вблизи м-на Машчермет. По результатам других нарушений правил дорожного движения было составлено более 20 административных протоколов», – рассказали в полиции.